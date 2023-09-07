Чи можна перевестись в інший університет та як це зробити

Якщо у студента виникло бажання перевестись в інший університет, він може це зробити.

Інформацію про порядок переведення можна отримати на сайті ЗВО або ж звернувшись до приймальної комісії чи деканату відповідного факультету. Сама процедура переведення у різних навчальних закладах може відрізнятись.

Коли можна перевестись у інший ЗВО

Переведення студентів здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул. Окрім того, зазвичай переводять лише після закінчення другого курсу.

Якщо ви обрали нову спеціальність та університет, потрібно врахувати, що для зарахування за новим місцем навчання потрібно ліквідувати академічну різницю, тобто скласти заліки та іспити з тих предметів, які студент не вивчав у попередньому ЗВО.

Якщо попередня та нова спеціальності схожі, перевестися буде нескладно. Однак якщо вони кардинально відрізняються, у переведенні можуть відмовити.

Згідно з рекомендаціями МОН, розмір академічної різниці на рік не може перевищувати 20 кредитів (приблизно 6-7 предметів по три кредити).

Чи переведуть студента на бюджет, якщо він навчався на бюджеті у попередньому навчальному закладі

Студенти, які навчались на бюджеті, мають пріоритетне право бути переведеними на бюджет, але за умови наявності вільних місць. Якщо таких немає, то можна перевестись на контракт.

Якщо студент навчався на контракті, він може спробувати перевестися на бюджет. У деяких навчальних закладах таке переведення можливе на конкурсних засадах.

Процедура зміни університету

Для переведення в інший ЗВО потрібно написати заяву, яка підписується в ректора того закладу освіти, у якому студент навчається, потім її необхідно надати ректорові закладу, до якого студент хоче перевестись.

У разі одержання згоди на переведення, студенту потрібно отримати в деканаті за новим місцем навчання довідку із переліком предметів, які потрібно скласти щоб ліквідувати академрізницю. Як правило, її потрібно скласти до початку занять.

Які документи потрібні, щоб перевестись

Здебільшого для переведення потрібні лише два документи: академічна довідка та заява про переведення. Водночас заклади вищої освіти можуть уточнювати перелік необхідних документів.

Наприклад, просити про копію навчальної картки студента з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, кількості кредитів, передбачених на їх вивчення, копію паспорта та довідки про ідентифікаційний код.

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