Ефективність ППО буде вищою: Наєв про можливі удари РФ по критичній інфраструктурі

Україна отримала більше систем протиповітряної оборони з минулої зими, тому ефективність роботи під час чергових російських атак буде вищою.

Про це у коментарі Reuters заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, військові розуміють, що Росія не відмовилася від своїх злочинних намірів бити по об’єктах критичної інфраструктури України.

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Так ворог хоче завдати шкоди нашій державі та її економіці.

– Минулої зими у нас було менше (систем ППО. – Ред.). Зараз ми отримали більше, тож ефективність буде вищою, – сказав Наєв.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке присвятив підготовці енергосистеми до зими.

Основну увагу учасники приділили комплексному плану захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських ударів.