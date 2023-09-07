Готуються до активізації: Маляр назвала напрямки, де Росія може контратакувати

Росія готується до активізації наступальних дій на декількох напрямках Сходу України, чим намагається відтягнути сили ЗСУ з Півдня.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, фронт на сьогодні має структури, коли на Півдні країни основний етап наступу українських сил, а на Сході – основний напрямок ворога.

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– Схід у нас неоднорідний. Є чотири напрямки, де ворог намагається пробити нашу оборону, це Куп’янський, Лиманський, Авдіївський та Маріїнський. Але є і Бахмутський напрямок, де зараз якраз у нас є успіхи, і ми там поступово наступаємо. Саме це й бентежить ворога. Вони намагаються докласти усіх зусиль, щоб на Півдні зупинити наші наступальні дії, і на Бахмутському напрямку на Сході. Основна боротьба точиться саме довкола того, щоб зупинити наші Збройні сили, – каже вона.

Маляр додала, що Росія вдається до різних тактик, щоб спробувати знизити темп просування українських військових. Зокрема, ворог намагається відвертати увагу військ ЗСУ та розпорошувати зосередження сил.

– Якщо ви стежите за новинами, то, мабуть, помітили, що час від часу в нас відбуваються загострення на Куп’янському та Лиманському напрямках. У нас також доволі складна ситуація на Маріїнському та Авдіївському напрямку, – пояснила вона.

Заступниця міністра оборони каже, що сьогодні військове керівництво України спостерігає зосередження сил противника, щоб активізувати свої дії на Лиманському та Куп’янському напрямках.

– Щодня ми подаємо схожі новини, що тривають бої. Водночас, ситуація там є досить динамічною, – каже він.

Ганна Маляр додала, що на Лимано-Куп’янському напрямку Росія сьогодні збирає сили та активізує бойові дії.

Час від часу, після боїв з Силами оборони, у ворога є потреба у відновленні сил, тому на цих напрямках іноді зменшується кількість обстрілів. Втім, каже заступниця глави Міноборони, це лише тимчасове явище, після якого атаки окупантів поновлюються.

Українські військові щоденно готуються до відбиття таких атак і не втрачають час дарма, коли ворог бере такі паузи.

– Станом на зараз перспектива така, що росіяни готуються до активізації, але чи реалізують вони цей план – це залежатиме від дуже багатьох обставин, – каже чиновниця Міноборони.

Раніше Маляр казала, що Російська Федерація використовує на східному фронті щотижня близько 400 тис. снарядів.

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