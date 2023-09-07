Оборонна співпраця та посилення ППО Одещини: Зеленський поговорив телефоном із Сунаком
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Сторони обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та відзначили важливість функціонування зернового коридору для світової продовольчої безпеки.
Зеленський заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.
– Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини, – наголосив глава держави.
Український лідер поінформував Ріші Сунака про ситуацію на полі бою, відзначивши потужну підтримку з боку Великої Британії.
Співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці та можливій участі представників Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.
Зеленський і Сунак скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик