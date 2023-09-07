Оборонна співпраця та посилення ППО Одещини: Зеленський поговорив телефоном із Сунаком

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Сторони обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі та відзначили важливість функціонування зернового коридору для світової продовольчої безпеки.

Зеленський заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами.

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– Україна вже тричі успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом. Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини, – наголосив глава держави.

Український лідер поінформував Ріші Сунака про ситуацію на полі бою, відзначивши потужну підтримку з боку Великої Британії.

Співрозмовники приділили увагу продовженню оборонної співпраці та можливій участі представників Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Зеленський і Сунак скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів, а також обговорили наступні кроки в підготовці Глобального саміту миру.

Джерело : Офіс президента

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