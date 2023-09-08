Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню.
Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.
З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані сторони обговорили питання їхньої безпеки.
– Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку, – сказав Зеленський.
За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.
Президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб.
При цьому в умовах постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.
– Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування, – зауважив глава держави.
Окремо було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.
Також лідери обмінялися думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.
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