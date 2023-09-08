Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні російському вторгненню.

Зеленський окремо порушив питання збільшення кількості відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

Зараз дивляться

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані сторони обговорили питання їхньої безпеки.

– Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку, – сказав Зеленський.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.

Президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб.

При цьому в умовах постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

– Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування, – зауважив глава держави.

Окремо було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Також лідери обмінялися думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Читайте також
Оборонна співпраця та посилення ППО Одещини: Зеленський поговорив телефоном із Сунаком
Зеленський, Ріші Сунак

Джерело: Офіс президента
Ізраїль, Війна в Україні, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Захід передчасно критикує контрнаступ ЗСУ – Bloomberg
Українські військові, навчання, зброя, війна в Україні, армія
Пентагон знову проведе ревізію військової допомоги, наданої Україні
Пентагон
Зараз немає підстав для обмеження виїзду жінок за кордон – ЗСУ
Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Готуються до активізації: Маляр назвала напрямки, де Росія може контратакувати
Ганна Маляр
Бажання зрозуміле. Буданов зізнався, що загадав, коли задмухував свічки на торті
Буданов бажання загадав

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Під дулами автоматів та без звірки документів: як проходять “вибори” на окупованих територіях
Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Фонд Віктора Пінчука разом з Офісом президента відкрили виставку в Берліні про воєнні злочини РФ
Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Паломництво хасидів та відмови українцям у в’їзді до Ізраїлю: Зеленський поговорив із Нетаньягу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь