США передадуть Україні додаткові касетні боєприпаси – NYT
Найближчим часом США планують відправити Україні додаткову партію касетних боєприпасів.
Про це повідомляє The New York Times.
– Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром, – повідомляють журналісти.
Один чиновник сказав, що ця зброя зіграла ключову роль у тому, щоб допомогти Україні зберегти імпульс, який її війська зовсім нещодавно набрали на південному фронті проти російських військ.
– Вони дуже ефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається, – сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.
Раніше США оголосили про ще один пакет допомоги для України на понад $1 млрд.
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