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США передадуть Україні додаткові касетні боєприпаси – NYT

касетні боєприпаси
Фото: Getty Images

Найближчим часом США планують відправити Україні додаткову партію касетних боєприпасів.

Про це повідомляє The New York Times.

– Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром, – повідомляють журналісти.

Один чиновник сказав, що ця зброя зіграла ключову роль у тому, щоб допомогти Україні зберегти імпульс, який її війська зовсім нещодавно набрали на південному фронті проти російських військ.

– Вони дуже ефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається, – сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.

Раніше США оголосили про ще один пакет допомоги для України на понад $1 млрд.

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США передадуть Україні додаткові касетні боєприпаси – NYT

Джерело: NYT
Війна в Україні, касетні боєприпаси, США, Україна
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