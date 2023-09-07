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США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані у підсанкційних олігархів

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

США вперше передадуть Україні конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

– Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів, – сказав він.

Блінкен наголосив, що “ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це”.

На сайті Держдепу США вказано, що на підтримку та реабілітацію українських ветеранів планують направити конфісковані $5,4 млн.

Раніше Блінкен повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад $1 млрд.

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Джерело: МЗС
Війна в Україні, Росія, санкції, США, Україна
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