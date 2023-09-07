У британській розвідці розповіли, що відбувається з телерадіомовленням на окупованій частині Донеччини

Мешканці підконтрольної РФ частини Донецької області тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіокомпаній.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення.

– Місцеві випуски новин надаються російським телеканалом Россия 1 і представляють російський погляд на війну. Це є частиною більш широких зусиль Росії, спрямованих на встановлення постійного контролю над цим регіоном, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що до 2014 року на нині окупованих територіях вільно транслювалися російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент.

Підконтрольні уряду так званої ДНР та орієнтовані на нього мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

– На створення мовлення ВГТРК у Донецьку пішло більше року, оскільки його було анонсовано у 2022 році. Майже напевно це пов’язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців. Ті, хто симпатизує “ДНР” і володіє необхідними навичками, ймовірно, були залучені з Криму, Луганська та інших регіонів, – вказують британські розвідники.

Незважаючи на те, що українське мовлення заблоковане в ефірі, воно все ще доступне широкій аудиторії через інтернет. Там, де діють російські фільтраційні обмеження, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень.

Раніше Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини повідомило, що Російська Федерація після вторгнення в Україну посилила агресивну пропаганду в Німеччині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.