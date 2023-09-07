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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У РФ проблеми з виготовленням ракет і шин − ISW

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Оборонно-промисловий комплекс РФ стикається зі зростаючим дефіцитом деталей до високоточної зброї, а також гуми для виготовлення шин.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив 6 вересня, що Росія може виробляти лише “десятки” крилатих ракет Калібр і меншу кількість ракет Іскандер на місяць. Це не дозволить агресору поповнити свої запаси до рівня 2022 року.

Юсов зазначив, що РФ намагається отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, мікросхеми і чипи, а “сірий імпорт” і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.

Російські джерела також розповіли, що ОПК РФ не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, життєво важливої для операцій на фронті. Збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в брудних, дощових умовах.

– Російські джерела стверджували, що російська влада заявляла, що знайде рішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Низька якість і недостатня кількість шин накладатиме все більше обмежень на мобільність російських військ у брудну пору року і взимку, – підсумовують аналітики.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що збільшення періодів між ракетними ударами російських військових по Україні пов’язане з економією агресором ракет і зниженням темпів їхнього виробництва.

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Джерело: ISW
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