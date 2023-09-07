У розвідці США оцінили можливості України прорвати лінії оборони РФ до кінця року

В американській розвідці вважають реальною можливість того, що Збройні сили України прорвуть решту ліній оборони РФ під час контрнаступу на Півдні. Однак це буде “дуже складно”.

Таку оцінку озвучив Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міноборони США в інтерв’ю The Economist.

Зазначається, що після трьох місяців поступового прогресу та просування контрнаступ ЗСУ на Півдні набирає обертів. Українські воїни прорвали першу лінію оборони окупантів у районі села Роботине (Запорізька область) і атакують другу.

– Якби ми розмовляли про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс… насправді досить значний, – зазначив Трент Мол, коментуючи події на фронті.

Видання цитує неназваного посадовця адміністрації Джо Байдена, який заявив, що Україні залишилося приблизно шість-сім тижнів бойових дій до кульмінації контрнаступу. Крім того, існують розбіжності щодо прогресу, якого ЗСУ можуть досягнути за цей час.

Трент Мол назвав нещодавні успіхи України на полі бою значними. За його словами, вони дають ЗСУ “реалістичну можливість” прорвати лінії оборони військ РФ, що залишилися, до кінця 2023 року. За словами Мола, ця ймовірність становить 40-50%.

Водночас представник розвідки попередив, що обмежена кількість боєприпасів та погіршення погодних умов зроблять це завдання “дуже важким”.

За оцінкою розвідки США, навіть якщо ЗСУ не вдасться досягнути прориву цього року, але Україна зможе розширити плацдарм довкола села Роботине, утримати позиції й забезпечити постачання боєприпасів, будуть хороші можливості для нового ривка у 2024 році.

Трент Мол звернув увагу, що російський генерал Сергій Суровікін, який організував будівництво ліній оборони на Півдні України, та власник ПВК Вагнера Євген Пригожин зараз перебувають поза полем бою. Перший звільнений, а другий, імовірно, загинув в авіакатастрофі.

Розвідка США стежитиме за подальшим постачанням Росією артилерійських боєприпасів на лінію фронту. За словами Мола, американські та українські посадовці “не змогли оцінити глибину оборони військ РФ” і те, наскільки важко буде Україні пробивати її бронетехнікою.

Українські генерали розповідали західним ЗМІ, що 80% зусиль РФ було спрямовано на побудову першої та другої ліній оборони. Проте Трент Мол попередив, що значна частина сил РФ також залишається на третій лінії.

За його словами, вкрай важливими є дві складові: український запас боєприпасів і погода восени.

Джерело : The Economist

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