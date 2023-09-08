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Ілля Нежигай, редактор стрічки

За вересень маємо досягти конкретних результатів щодо зброї у роботі з партнерами – Зеленський

За вересень маємо досягти конкретних результатів щодо зброї у роботі з партнерами – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готується до обговорення із партнерами нової зброї для української армії та посилення світового тиску на Росію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 7 вересня.

Він почав з того, що привітав українських розвідників із Днем воєнної розвідки України.

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– Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України, – сказав він.

Глава держави додав, що сьогодні офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

– Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. Із перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно, – наголосив президент.

Володимир Зеленський також нагадав, що протягом дня мав міжнародні переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де в розмовах з обома лідерами головною темою була безпека.

– Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію, – повідомив глава держави.

Окремо Володимир Зеленський відзначив мужність українських нацгвардійців з 12-ї бригади спеціального призначення, а також 3 та 15 бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках.

Президент наголосив, що результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх та на всіх рівнях.

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За вересень маємо досягти конкретних результатів щодо зброї у роботі з партнерами – Зеленський

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Рустем Умєров
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