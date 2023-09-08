За вересень маємо досягти конкретних результатів щодо зброї у роботі з партнерами – Зеленський
Україна готується до обговорення із партнерами нової зброї для української армії та посилення світового тиску на Росію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 7 вересня.
Він почав з того, що привітав українських розвідників із Днем воєнної розвідки України.
– Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України, – сказав він.
Глава держави додав, що сьогодні офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова.
– Сильна людина. Системна. Добре знає сферу оборони. Із перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно, – наголосив президент.
Володимир Зеленський також нагадав, що протягом дня мав міжнародні переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, де в розмовах з обома лідерами головною темою була безпека.
– Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію, – повідомив глава держави.
Окремо Володимир Зеленський відзначив мужність українських нацгвардійців з 12-ї бригади спеціального призначення, а також 3 та 15 бригади Нацгвардії, які воюють на південних напрямках.
Президент наголосив, що результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх та на всіх рівнях.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик