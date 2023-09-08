Це запрошення Москви до нового шантажу: МЗС відреагувало на пропозиції послабити санкції проти РФ
Україна відкидає послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.
Про це у Facebook заявив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
– Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу, – йдеться у повідомленні.
Ніколенко наголосив, що “міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки”.
– Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом, – додав речник МЗС.
Раніше німецьке видання Bild повідомило, що ООН нібито розглядає серйозні поступки в санкціях проти РФ для розблокування зернової угоди.
Зазначається, що генсек ООН Антоніу Гутерреш відправив главі МЗС РФ Сергію Лаврову листа з чотирма пропозиціями, які мають привести до відновлення Чорноморської ініціативи.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик