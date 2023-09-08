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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це запрошення Москви до нового шантажу: МЗС відреагувало на пропозиції послабити санкції проти РФ

МЗС України
Фото: Depositphotos

Україна відкидає послаблення санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди.

Про це у Facebook заявив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу, – йдеться у повідомленні.

Ніколенко наголосив, що “міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки”.

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– Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом, – додав речник МЗС.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що ООН нібито розглядає серйозні поступки в санкціях проти РФ для розблокування зернової угоди.

Зазначається, що генсек ООН Антоніу Гутерреш відправив главі МЗС РФ Сергію Лаврову листа з чотирма пропозиціями, які мають привести до відновлення Чорноморської ініціативи.

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Це запрошення Москви до нового шантажу: МЗС відреагувало на пропозиції послабити санкції проти РФ

Війна в Україні, МЗС України, Російська агресія, Санкції проти Росії, Чорноморська зернова ініціатива
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