Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних ЗС НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.
– Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі з обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями, – написав він у Telegram.
Залужний зауважив, що, незважаючи на шалений спротив РФ, українські воїни продовжують рухатися вперед.
– Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії. Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією, – додав він.
Нагадаємо, що раніше Залужний провів розмову з начальником штабів ЗС Франції Тьєрі Бюркаром.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик