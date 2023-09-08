Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних ЗС НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

– Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі з обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями, – написав він у Telegram.

Залужний зауважив, що, незважаючи на шалений спротив РФ, українські воїни продовжують рухатися вперед.

– Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії. Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією, – додав він.

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Нагадаємо, що раніше Залужний провів розмову з начальником штабів ЗС Франції Тьєрі Бюркаром.

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