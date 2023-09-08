Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі

Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних ЗС НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі, генералом Крістофером Каволі.

– Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі з обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями, – написав він у Telegram.

Залужний зауважив, що, незважаючи на шалений спротив РФ, українські воїни продовжують рухатися вперед.

– Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії. Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією, – додав він.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше Залужний провів розмову з начальником штабів ЗС Франції Тьєрі Бюркаром.

Війна в Україні, Валерій Залужний, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кількість російських шпигунів у США все ще занадто велика – директор ФБР
ФБР
Литва надає Україні 1,5 млн набоїв та анонсувала передання комплексів NASAMS
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Досягнути ефекту доміно: в ГУР пояснили мету ударів по об’єктах в РФ
Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Люди у крові та під завалами: перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Бачимо надто довгу паузу: Зеленський про важливість жорсткіших санкцій проти РФ
Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (08.09.2023)
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)
Фронт та оборонні потреби: Залужний провів розмову з генералом Каволі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь