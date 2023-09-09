Кількість російських шпигунів у США все ще занадто велика – директор ФБР
Кількість російських шпигунів, які працюють у США, “все ще занадто велика”, не дивлячись на спроби видворити їх з країни.
Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей.
– Слід російської розвідки, а під цим поняттям я маю на увазі офіцерів розвідки, все ще занадто великий у Сполучених Штатах, і ми постійно стикаємося з нею, намагаємось блокувати, запобігати та перешкоджати всіма способами, якими можемо, – сказав Рей під час промови в Музеї шпигунства у Вашингтоні.
Зокрема, він відзначив прогрес щодо зменшення російських шпигунів у США.
– Я скажу, що за останні кілька років США досягли значних успіхів у зменшенні кількості офіцерів російської розвідки у Сполучених Штатах, фактично вигнавши їх, — говорить Рей.
Зазначається, що загроза від шпигунів РФ, які діють на території США, не нова. У 2018 році США видворили з країни 60 російських дипломатів, яких ідентифікували як агентів розвідки, а крім того наказали закрити консульство РФ у Сіетлі у відповідь на ймовірне використання Росією нервово-паралітичної речовини для отруєння ексшпигуна РФ Сергія Скрипаля, який мешкав у Британії.
На Росію працюють не лише “традиційні офіцери розвідки”. Так, у 2020-му році у США арештували громадянина Мексики, звинувативши його у допомозі російській розвідці.
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