Непокоїть ядерний шантаж РФ, а не зброя для України – ЄС про снаряди зі збідненим ураном

У Єврокомісії прокоментували рішення Сполучених Штатів Америки про передання Україні снарядів зі збідненим ураном, нагадавши Кремлю про ядерний шантаж та “голодні ігри” Москви.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу Єврокомісії речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано нагадав, що Україна обороняється від збройної агресії Росії і бореться за своє виживання.

Його запитали, чи не стурбований Брюссель наданням Києву снарядів зі збідненим ураном.

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— Я б не турбувався про те, що союзники України надають Україні, щоб допомогти їй захищатися. Я би турбувався про ядерну карту, яку Путін розігрує, насамперед на ЗАЕС, розмістивши там військових та зброю, – сказав він.

Стано додав, що варто перейматися також тим, що Росія використовує їжу як зброю, завдаючи ударів по інфраструктурі українських річкових портів, щоб “ще більш ускладнити світову продовольчу ситуацію і підігріти ціни, щоб він збагачувався за рахунок цього”.

Крім того, Стано нагадав, що Росія розмістила свою ядерну зброю на території Білорусі. Він сказав, що за це справді треба турбуватися.

— А що стосується військової допомоги, яку союзники надають Україні, то головна мета – щоб Україна перемогла у своїй легітимній оборонній боротьбі за виживання, – підкреслив він.

6 вересня Міноборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Новий пакет охоплює, зокрема, снаряди зі збідненим ураном для раніше поставлених танків Abrams.

Скриншот: EU Debates

Джерело : Укрінформ

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