П’ятеро загинули: на Херсонщині окупанти напилися і влаштували перестрілку

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові вдерлися на територію сільськогосподарського підприємства, напилися та влаштували перестрілку. П’ятеро окупантів загинули.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують захоплювати та використовувати об’єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях. У селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових. Тут загарбники напились горілки й почали з’ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули, – сказав він.

Нагадаємо, Збройні сили України впродовж доби ліквідували ще 640 російських окупантів.

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