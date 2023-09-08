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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

П’ятеро загинули: на Херсонщині окупанти напилися і влаштували перестрілку

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові вдерлися на територію сільськогосподарського підприємства, напилися та влаштували перестрілку. П’ятеро окупантів загинули.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– На тимчасово окупованих територіях загарбники продовжують захоплювати та використовувати об’єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях. У селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських військових. Тут загарбники напились горілки й почали з’ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого 5 окупантів загинули, – сказав він.

Нагадаємо, Збройні сили України впродовж доби ліквідували ще 640 російських окупантів.

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Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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