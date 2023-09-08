Євродепутати закликали Зеленського накласти вето на законопроєкт про е-декларування
Депутати Європарламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути законопроєкт про електронне декларування №9534 до Верховної Ради України та вплинути на українських нардепів негайно відкрити реєстр декларацій.
Про це у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив європарламентарій Міхаель Ґалер, який опублікував текст звернення.
У зверненні євродепутатів до Зеленського також йдеться про ветування законопроєкту №9587-д, який парламенти України також проголосував 5 вересня.
Перед цим на сайті Офісу президента України була оприлюднена аналогічна петиція, в якій до Володимира Зеленського також був заклик не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт. Необхідні 25 тис. голосів петиція набрала за рекордний час – три години.
Разом із тим, сам глава держави каже, що для ухвалення остаточно рішення йому потрібно проконсультуватись з віцепрем’єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
Проєкт закону №9534, про який йдеться, був підтриманий Верховною Радою напередодні. Разом із тим, депутати не ухвалили одну з головних правок до закону, а саме – про негайне відкриття реєстру декларацій.
Для того, щоб проєкт закону набув чинності його має підписати президент України.
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