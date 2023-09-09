Контрнаступ ЗСУ: РФ доводиться перекидати під Роботине підрозділи з інших напрямків

На тлі контрнаступу Збройних сил України російське командування почало перекидати в район села Роботине підкріплення з інших ділянок фронту. Це обмежить можливості РФ здійснювати наступальні операції.

Таку оцінку оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство констатує, що українські військові просунулися на російську багаторівневу основну лінію оборони, що розташована на схід від села Роботине (Запорізька область).

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Сили оборони України продовжують поступовий тактичний наступ на позиції окупантів та виснажують російські сили.

– Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших ділянок лінії фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил, ймовірно, обмежують спроможності РФ проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту, – наголошується в аналізі.

На думку розвідки, такі передислокації можуть вказувати на те, що окупанти відчувають тиск на свої оборонні лінії, особливо довкола Роботиного.

Крім того, ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції південніше Бахмута, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 September 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/1MTC91GtCL ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/TxYidLP9Ta — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 9, 2023

28 серпня в Міноборони України офіційно підтвердили звільнення села Роботине Запорізької області. Це стратегічно важливий населений пункт, який відкриває шлях для подальшого просування ЗСУ в напрямку Токмака.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ на Півдні можуть досягти значних успіхів до кінця 2023 року.

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