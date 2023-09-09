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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ: РФ доводиться перекидати під Роботине підрозділи з інших напрямків

Російські окупанти
Фото: Getty Images

На тлі контрнаступу Збройних сил України російське командування почало перекидати в район села Роботине підкріплення з інших ділянок фронту. Це обмежить можливості РФ здійснювати наступальні операції.

Таку оцінку оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство констатує, що українські військові просунулися на російську багаторівневу основну лінію оборони, що розташована на схід від села Роботине (Запорізька область).

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Мапа: Deep State

Сили оборони України продовжують поступовий тактичний наступ на позиції окупантів та виснажують російські сили.

– Цілком ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших ділянок лінії фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил, ймовірно, обмежують спроможності РФ проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту, – наголошується в аналізі.

На думку розвідки, такі передислокації можуть вказувати на те, що окупанти відчувають тиск на свої оборонні лінії, особливо довкола Роботиного.

Крім того, ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції південніше Бахмута, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

28 серпня в Міноборони України офіційно підтвердили звільнення села Роботине Запорізької області. Це стратегічно важливий населений пункт, який відкриває шлях для подальшого просування ЗСУ в напрямку Токмака.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ на Півдні можуть досягти значних успіхів до кінця 2023 року.

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Війна в Україні, Велика Британія, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Розвідка, Російська агресія
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