Контрнаступ ЗСУ: РФ доводиться перекидати під Роботине підрозділи з інших напрямків

На тлі контрнаступу Збройних сил України російське командування почало перекидати в район села Роботине підкріплення з інших ділянок фронту. Це обмежить можливості РФ здійснювати наступальні операції.

Таку оцінку оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Відомство констатує, що українські військові просунулися на російську багаторівневу основну лінію оборони, що розташована на схід від села Роботине (Запорізька область).

Сили оборони України продовжують поступовий тактичний наступ на позиції окупантів та виснажують російські сили.

На думку розвідки, такі передислокації можуть вказувати на те, що окупанти відчувають тиск на свої оборонні лінії, особливо довкола Роботиного.

Крім того, ЗСУ продовжують тиснути на російські позиції південніше Бахмута, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Андріївкою.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 September 2023.

