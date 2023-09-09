Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 600 окупантів та майже 70 одиниць важкої техніки: нові втрати РФ за добу
Загальні бойові втрати російської армії станом на 9 вересня становлять 268 140 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 09.09.2023:
- особового складу ‒ близько 268 140 (+600) осіб,
- танків ‒ 4 544 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 739 (+13) од,
- артилерійських систем – 5 789 (+36) од,
- РСЗВ – 757 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 588 (+18) од,
- крилатих ракет ‒ 1 455 од,
- кораблів /катерів ‒ 19 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 298 (+34) од,
- спеціальної техніки ‒ 870 (+10) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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