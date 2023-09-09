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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 600 окупантів та майже 70 одиниць важкої техніки: нові втрати РФ за добу

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Загальні бойові втрати російської армії станом на 9 вересня становлять 268 140 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 09.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 268 140 (+600) осіб,
  • танків ‒ 4 544 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 739 (+13) од,
  • артилерійських систем – 5 789 (+36) од,
  • РСЗВ – 757 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 588 (+18) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 455 од,
  • кораблів /катерів ‒ 19 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 298 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 870 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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