Мінус 600 окупантів та майже 70 одиниць важкої техніки: нові втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати російської армії станом на 9 вересня становлять 268 140 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 09.09.2023:

особового складу ‒ близько 268 140 (+600) осіб,

танків ‒ 4 544 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 739 (+13) од,

артилерійських систем – 5 789 (+36) од,

РСЗВ – 757 (+3) од,

засобів ППО ‒ 508 (+1) од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 588 (+18) од,

крилатих ракет ‒ 1 455 од,

кораблів /катерів ‒ 19 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 298 (+34) од,

спеціальної техніки ‒ 870 (+10) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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