Окупанти під час псевдовиборів полюють на українське підпілля – ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять псевдовибори, під час яких хочуть виявити українське підпілля.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву, зазначаючи, що окупанти посилюють контрзаходи.
— Так, росіяни планують виявляти тих, хто веде спостереження за “дільницями”. При цьому росіяни вибірково перевірять фото тих, хто прийшов голосувати та шукають фото дільниць чи зіпсованих бюлетенів, – йдеться у повідомленні.
Для виявлення українського підпілля російські окупанти залучають співробітників ФСБ РФ, які у цивільному одязі ведуть стеження поблизу дільниць.
Центр національного спротиву закликав цивільних бути уважними й ігнорувати псевдовибори.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять псевдовибори різного рівня, зокрема “довибори” депутатів Держдуми та “вибори” голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.
Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що Україна ініціювала процес внесення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях до резолюції Генеральної асамблеї ООН.
Джерело: Центр національного спротиву
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