Світ має бути готовий до тривалого періоду відновлення України – Нуланд

У Сполучених Штатах усвідомили, що успіх української армії впродовж найближчих тижнів не означає, що “все закінчиться за ці тижні”.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час виступу в суботу, 9 вересня, на щорічній зустрічі “Ялтинської Європейської Стратегії”, організованій Фондом Віктора Пінчука, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Ми усвідомили дуже чітко, що яким би не був серйозний успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів, усе не закінчиться за ці тижні, перед нами довгий шлях у розбудові, відновленні України. Ми маємо бути готові і матеріально, і психологічно, і ментально до цього, – сказала вона.

Вікторія Нуланд зазначила, що дуже важливо переконати Кремль, що війна завдає дуже серйозної шкоди економіці Росії, що “вони втрачають дуже багато і платять високу ціну”. Крім того, зазначила заступниця держсекретаря, важливо створити загрозу найважливішим і найдорожчим активам Росії. І тоді “вони б думали тоді, чи продовжувати війну, чи вони готові говорити й обговорювати умови миру”.

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– Ми готові разом із президентом Зеленським і прем’єр-міністром Шмигалем прискорювати процес відновлення і розвитку економіки в тих частинах країни, які не були окуповані, і ми надали мільйони доларів для швидкого відродження економіки України, – зазначила Нуланд.

Заступниця держсекретаря США особливо наголосила на проєктах із прискорення експорту товарів з України до Європи, “чи то зерно, чи то електрика, чи то енергоресурси, чи то метал, чи то метал, тощо, щоб Україна знову була на європейському ринку, щоб створювали робочі місця всередині країни, особливо в тих місцях, які є відносно безпечними, щоб бізнес зростав, щоб надходили податки до бюджету”.

– Ми призначили контактну особу, яка співпрацює з урядом України та одночасно з представниками європейських урядів у ЄС. І вже ми бачимо певні прогнози зростання на 2% наступного року, що просто безпрецедентно з огляду на війну, – сказала політикиня.

США допоможуть зміцнити Збройні сили України

За словами Нуланд, працюючи над подальшою підтримкою України щодня і щотижня, США також докладають зусиль у роботі з Україною та з союзниками Вашингтона над майбутнім нашої країни. За її словами, США якнайшвидше допоможуть Україні отримати найсучаснішу, найпотужнішу армію, збройні сили, які й “надалі будуть забезпечувати безпеку, і ми надаватимемо таку безпекову підтримку, щоб ворогу не можна було далі загрожувати Україні”.

– Ми бачимо, як тепер зросла потужність військово-промислового комплексу, щоб виробляти ті боєприпаси, які потрібні для підтримки Збройних сил України не лише сьогодні, а й у майбутньому. І ми створимо абсолютно нову систему ППО, і частиною цього може стати надання Україні (винищувачів. – Ред.) F-16, – зазначила заступниця держсекретаря США.

Вікторія Нуланд підкреслила, що “якщо Україна не виграє, якщо Путін не програє, то це зло буде нормальним у всьому світі, а цього дозволити не можна”. Тому, вважає вона, слід підтримувати Україну ще додатково, оскільки Україна на боці добра, вона на боці демократії, територіальної цілісності та миру”.

Вікторія Нуланд вважає, що США потрібно працювати з питаннями безпеки, економіки, щоб показати Путіну, що “ця кровотеча, яка потроху виснажує Росію зараз, йому повернеться”.

– Ми говоримо про сили майбутнього. Ми вже почали концептуально оформляти питання фінансування, формування таких сил разом із нашими українськими партнерами в рамках НАТО”, – заявила Нуланд.

Майбутнє України в НАТО і постійне фінансування Джо Байдена

Нуланд також зазначила. що “українське майбутнє в НАТО також прив’язане до демократичних досягнень на цьому шляху… Це питання також і функціональності, здатності реформуватися, здатності боротьби з корупцією, яка, на жаль, стала одним із наслідків минулого, це питання належного функціонування економіки, справедливої судової системи, вільної преси, – зазначила заступниця держсекретаря США.

Крім того, вона повідомила, що “Конгрес США ухвалить резолюцію, яка передбачає постійне фінансування на весь час президентства Байдена”.

– Найбільшим уроком для тих, хто підтримував путінізм у Росії, буде те, щоб Україна не тільки пережила і вижила, а й розквітла як відкрита, реформована, чиста демократія, – підсумувала Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на форумі “Ялтинської Європейської Стратегії” заявив, що не вірить у можливість досягти компромісу з президентом Росії Володимиром Путіним про врегулювання російсько-української війни.

Раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван і заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на прохання Києва відвідали Данію, де провели неоголошену зустріч із представниками країн, які не засудили війну РФ проти України.

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