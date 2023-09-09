Військова активність посилюється: експерти МАГАТЕ зафіксували понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС
Експерти МАГАТЕ, які перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, протягом останнього тижня чули багато вибухів.
Це свідчить про можливу ознаку посилення військової активності в регіоні, яка може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.
Як заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, загальна ситуація на ЗАЕС залишається вкрай нестабільною.
Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька.
– Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС. Втім, я залишаюся глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні, – наголосив Гроссі.
Нагадаємо, 6 вересня представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що загроза вчинення теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС зменшилася.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик