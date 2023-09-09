Військова активність посилюється: експерти МАГАТЕ зафіксували понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, протягом останнього тижня чули багато вибухів.

Це свідчить про можливу ознаку посилення військової активності в регіоні, яка може становити потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, загальна ситуація на ЗАЕС залишається вкрай нестабільною.

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Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька.

– Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС. Втім, я залишаюся глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруги в регіоні, – наголосив Гроссі.

Нагадаємо, 6 вересня представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що загроза вчинення теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС зменшилася.

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