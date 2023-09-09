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Валерій Савицький, редактор стрічки

Японія обіцяє подальшу підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Денис Шмигаль і Йошімаса Хаяші

Великий бізнес Японії висловив зацікавлення у довгостроковій співпраці з Україною і готовий надати нашій країні допомогу у відновленні житла, гарантуванні глобальної продовольчої безпеки та підтримати наш малий і середній бізнес.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші та представниками провідних японських компаній, що відбулася 9 вересня у Києві, повідомляється у Telegram глави уряду.

– Подякував Японії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за фінансову, гуманітарну підтримку, за санкції проти РФ. Вже отримали від Японії $2,1 млрд макрофінансової допомоги та продовжуємо співпрацю, – зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Кабміну також додав, що сторони цінують зусилля японських партнерів у межах G7 та ООН.

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Крім того, учасники зустрічі обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, у підтримці малого та середнього бізнесу та в гуманітарному розмінуванні.

– Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City – простору, який дає унікальні правові та податкові переваги, – зазначив Денис Шмигаль.

Йошімаса Хаяші відзначив, що Японія і надалі буде підтримувати Україну, посилювати антиросійські санкції та допомагати нашій країні у проходженні зими.

Зазначається, що Японія надасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Японські підприємці, у свою чергу, представили конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини.

Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Фото: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній
Зустріч Дениса Шмигаля з представниками японських компаній

Нагадаємо, 28 липня Японія розширила санкції проти РФ. З 5 серпня у країні набула чинності заборона на експорт до Росії автомобілів, залізничних локомотивів, яхт, електрообладнання, текстильних тканин й інших товарів.

Японські ЗМІ повідомили, що Токіо розглядає можливість скасування заборони на експорт зброї, виробленої спільно з іншими країнами. Це відкриє шлях до посилення військової підтримки України і до поставок в інші країни винищувачів, що розробляються спільно з Великою Британією та Італією.

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Фото: Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Денис Шмигаль, Йошімаса Хаяші, макрофінансова допомога, Японія
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