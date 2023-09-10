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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет ATACMS – FT

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Financial Times заявив, що питання щодо передання Києву далекобійних ракет ATACMS порушується у кожній розмові з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

– У кожній розмові з Джейком Салліваном це питання (про надання Україні ATACMS – Ред.) порушується. Вони розуміють, що ATACMS дуже потрібні. Я вірю, що це буде погоджено, і дуже-дуже скоро, – сказав Єрмак.

На думку керівника Офісу українського президента, у питанні передання ATACMS все відбудеться так само, як і з винищувачами F-16.

Журналісти Financial Times, зазначають що президент США Джо Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет далекого радіусу дії ATACMS.

Зараз дивляться

Напередодні західні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати можуть внести ракети ATACMS до найближчого пакету допомоги Україні.

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ATACMS, Війна в Україні, Зброя для України, Російська агресія, США
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