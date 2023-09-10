Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет ATACMS – FT

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Financial Times заявив, що питання щодо передання Києву далекобійних ракет ATACMS порушується у кожній розмові з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

– У кожній розмові з Джейком Салліваном це питання (про надання Україні ATACMS – Ред.) порушується. Вони розуміють, що ATACMS дуже потрібні. Я вірю, що це буде погоджено, і дуже-дуже скоро, – сказав Єрмак.

На думку керівника Офісу українського президента, у питанні передання ATACMS все відбудеться так само, як і з винищувачами F-16.

Журналісти Financial Times, зазначають що президент США Джо Байден близький до прийняття рішення про надання Україні ракет далекого радіусу дії ATACMS.

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Напередодні західні ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати можуть внести ракети ATACMS до найближчого пакету допомоги Україні.

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