Броня для піхоти. Що Україна може протиставити російським танкам та як краще поповнити танковий парк

Сьогодні в Україні відзначають День танкістів, встановлений згідно з указом президента від 29 серпня 1997 року у другу неділю вересня. Танкова армія є беззаперечною бронею для нашої піхоти – з танками йдуть у наступ та закріплюються на відвойованих територіях.

До складу механізованих і танкових військ Сухопутних військ ЗСУ входять механізовані, мотопіхотні та танкові бригади. На озброєнні механізованих та танкових військ перебувають танки Т-64, Т-72, Т-80; бронетранспортери, БМП-1, БМП-1 з модулем, БМП-2, інші зразки озброєння.

Факти ICTV розпитали військового та політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка про те, які танки ми маємо на озброєнні зараз та коли нам краще оновлювати танковий парк.

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За словами експерта, увесь танковий парк Збройних сил можна розділити на три категорії: радянські танки, трофейні та танки від західних партнерів.

До першої категорії належать радянські танки, їхні модернізовані версії (Т-64БВ, Т-64БМ Булат, Т-80БВ, Т-72АМТ) та сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування Оплот. Останніх, на жаль, у нас одиниці.

Варто наголосити, що, наприклад, українська модифікація танку Т-72АМТ свого часу була кращою, ніж російський аналог Т-72 зразка 2016 року.

“Російський лендліз”, або трофейні танки. Здебільшого це радянські танки, адже в Росії їх ще дуже багато. Але цікавим є те, що нашим військовим вдалося затрофеїти близько роти (14 одиниць) Т-90 Прорив – це російський основний бойовий танк третього покоління, який є глибокою модернізацією танка Т-72Б.

Варто наголосити, що трофейні танки – це добре, проте вони здебільшого потребують хорошого ремонту, а на це потрібен час. Крім того, є проблема у забезпечені 125-мм боєприпасами (радянського зразка), адже зараз немає достатнього виробництва.

Якщо говорити про танки західного зразка, то це німецькі танки Leopard 1, Leopard 2А4, Leopard 2A6, британські Challenger 2 й очікуємо американські M1 Abrams. Леопардів Україні надали більше полку – приблизно 70 одиниць, танків Challenger 2 близько ескадрону – 14 одиниць.

Щодо Абрамсів, то в перспективі Україна має отримати батальйон таких танків – близько 30 одиниць.

Leopard 1 нам передали найбільше – понад сотню. Ці танки мають дуже хорошу гармату, але не таку надійну броню. Тобто вони вразливі перед сучасними снарядами.

Скільки часу знадобиться на оновлення парку танків

Якщо говорити про виробництво танків Оплот, то їх мають збирати на наших підприємствах. Але зрозуміло, що в умовах війни це неможливо – Росія, безумовно, намагатиметься бити ракетами у військові заводи.

– Ми не зможемо перенести заводи під землю або вивезти за кордон. Тому виробництво Оплотів під час війни просто неможливе, – наголосив експерт Олександр Коваленко.

Ще одним не менш важливим фактором є те, що виробництво танків – це доволі тривалий процес. Потрібні місяці, щоб зібрати одну бойову машину.

Найкращим і швидким для України варіантом є поповнення танкового парку завдяки західним партнерам.

– Наприклад, понад 1 700 Леопардів зробили лише для європейських країн, а що вже говорити про інші країни. Тим машинам треба лише провести технічне обслуговування та відремонтувати, – заявив Олександр Коваленко.

Танкові баталії на війні

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну було багато прямих танкових боїв по всій лінії фронту, у Чернігівській та Київській областях зокрема. Росіяни тоді дуже швидко наступали, тому танкові підрозділи обох сторін вступали у дуелі.

Зараз таких дуелей немає. У 90% танки використовуються як вогнева підтримка піхоти та артилерія.

Нам все ще не вистачає зброї та техніки, щоб цілковито зупинити просування ворога, який уже понад три століття не дає Україні спокійно жити. Танки такі ж важливі, як і зенітні комплекти, бойові броньовані машини, літаки – вся ця техніка є запорукою нашої справедливої перемоги.

Тож, без сумніву, танки залишаються незамінними для армії, яка йде у контрнаступ.

Джерело : Міноборони

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