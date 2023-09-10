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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Це перша війна, де використані абсолютно всі види озброєнь – Буданов

Кирило Буданов - керівник ГУР
Фото: Getty Images

Війна проти України не пішла на користь режиму російського диктатора Володимира Путіна, військова міць РФ сильно зменшилась.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї та техніки на абсолютно недостатньому рівні, – сказав він.

За словами розвідника, це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.

Зараз дивляться

– Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас, – наголосив Буданов.

Він також додав, що з точки зору креативності і гнучкості ми все ще перемагаємо РФ, однак не варто знецінювати ворога.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов назвав декілька факторів, які ускладнюють контрнаступ, через що він може продовжитися і взимку.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Кирило Буданов, Росія
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