Це перша війна, де використані абсолютно всі види озброєнь – Буданов
Війна проти України не пішла на користь режиму російського диктатора Володимира Путіна, військова міць РФ сильно зменшилась.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
– Війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї та техніки на абсолютно недостатньому рівні, – сказав він.
За словами розвідника, це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.
– Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас, – наголосив Буданов.
Він також додав, що з точки зору креативності і гнучкості ми все ще перемагаємо РФ, однак не варто знецінювати ворога.
Раніше голова української розвідки Кирило Буданов назвав декілька факторів, які ускладнюють контрнаступ, через що він може продовжитися і взимку.
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