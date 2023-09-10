Максимально важко, прогресу нема: Лубінець про повернення цивільних з полону РФ
Прогресу у роботі над опрацюванням варіантів щодо повернення цивільних українців з полону РФ немає, проте комунікація з потенційними країнами, які можуть виступити посередниками й допомогти відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань, триває.
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
– Максимально важко, прогресу нема. З трьох категорій громадян України, якими ми займаємося, – це діти, цивільні заручники, зокрема політичні в’язні та військовополонені, найгірший прогрес у нас з цивільними заручниками, – сказав Лубінець.
Він додав, що не існує загальновизнаних підходів.
– Ми не можемо їх міняти, як військовополонених, ми не можемо їх повертати як дітей… Тобто щодо цивільних заручників у нас найгірша, найскладніша ситуація. Станом на зараз у нас триває комунікація з потенційними країнами, які можуть стати посередниками й можуть допомогти нам відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань, – розповів Лубінець.
На початку липня 2023 року Лубінець заявляв, що наразі опрацьовується декілька варіантів щодо повернення цивільних українців з полону РФ.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик