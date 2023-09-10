Максимально важко, прогресу нема: Лубінець про повернення цивільних з полону РФ

Прогресу у роботі над опрацюванням варіантів щодо повернення цивільних українців з полону РФ немає, проте комунікація з потенційними країнами, які можуть виступити посередниками й допомогти відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань, триває.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Максимально важко, прогресу нема. З трьох категорій громадян України, якими ми займаємося, – це діти, цивільні заручники, зокрема політичні в’язні та військовополонені, найгірший прогрес у нас з цивільними заручниками, – сказав Лубінець.

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Він додав, що не існує загальновизнаних підходів.

– Ми не можемо їх міняти, як військовополонених, ми не можемо їх повертати як дітей… Тобто щодо цивільних заручників у нас найгірша, найскладніша ситуація. Станом на зараз у нас триває комунікація з потенційними країнами, які можуть стати посередниками й можуть допомогти нам відкрити окремий майданчик для вирішення цих питань, – розповів Лубінець.

На початку липня 2023 року Лубінець заявляв, що наразі опрацьовується декілька варіантів щодо повернення цивільних українців з полону РФ.

Джерело : УНН

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