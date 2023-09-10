Масове поховання, катівні, розстріли: що пережив Ізюм та як триває розслідування злочинів РФ

Масове поховання вбитих людей, катівні, зруйновані вщент будинки – такими були моторошні знахідки в місті Ізюм (Харківська область) після його деокупації від російських військ.

Армія РФ руйнувала Ізюм від початку повномасштабної війни, завдаючи ударів із літаків та артилерії. Ворожі авіабомби летіли просто на адміністративні будівлі та житлові багатоповерхівки.

Днем звільнення міста від російських загарбників вважається 10 вересня.

Зараз дивляться

Сили оборони України вибили окупантів з Ізюма під час блискавичного контрнаступу на Харківщині. Уже 14 вересня за участі президента Володимира Зеленського над містом підняли український синьо-жовтий стяг.

Що пережив Ізюм під час окупації та як триває розслідування воєнних злочинів РФ – далі в матеріалі.

Масштабні руйнування та сотні загиблих

Ворог залишив по собі жахливі руйнування. За даними міськради Ізюма, війська РФ знищили майже 80% інфраструктури: приватні та багатоквартирні житлові будинки, підприємства (такі як місцевий приладобудівний завод), державні та комунальні установи, систему опалення.

У Харківській обласній прокуратурі повідомляли про “більш, ніж 70%” руйнувань.

До повномасштабної війни в місті проживало 46 тис. людей. А на момент деокупації там залишалися, за різними даними, від 10 тис. до 17 тис. мешканців.

Восени минулого року мер міста Валерій Марченко заявляв, що, “за приблизними підрахунками, в Ізюмі за час окупації загинуло близько тисячі осіб”.

Йдеться як про жертв російських бомбардувань та катувань, так і про тих, хто помер, бо не було ліків та меддопомоги. Адже окупанти зруйнували лікарні та розікрали аптеки.

– Люди помирали від того, що їм не надавалася медична допомога, від хронічних хвороб, бо у людей не було ліків, – зазначав Марченко в інтерв’ю DW.

За словами місцевих мешканців, ізюмчани під час окупації страждали через холод та голод. Тіла людей лежали просто посеред вулиці, їх ховали на подвір’ях. Люди жили без електрики, водо- та газопостачання, готували їжу на вулиці. Критично не вистачало продуктів харчування.

За даними, які Офіс генпрокурора надав Фактам ICTV, конкретно від обстрілів військ РФ та катувань в Ізюмі загинули понад 140 людей.

– Встановлено, що в Ізюмі російською армією вбито понад 140 осіб, переважна більшість загинули від обстрілів, зокрема авіаударів. На території Ізюмського району внаслідок військової агресії РФ загинуло 1 087 осіб, – розповіли у відомстві.

Серед причин загибелі людей – смертельні поранення внаслідок ворожих обстрілів (вибухові травми, вогнепальні, осколкові поранення). Крім того, на багатьох тілах виявлено ознаки катувань: зв’язані руки, мотузка на шиї, множинні переломи, колото-різані рани тощо.

Робота з ідентифікації цивільних осіб, які загинули під час окупації, триває.

Страшні знахідки в Ізюмі

• Масове поховання цивільних і військових

Однією з найбільш моторошних знахідок в Ізюмі було масове поховання загиблих людей. Його виявили в лісі на околиці міста, поблизу місцевого кладовища.

На багатьох могилах не було ні імен, ні прізвищ – лише дерев’яні хрести з номерами.

Як зазначав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, це було “одне з найбільших поховань в одному звільненому місті”.

Загалом на території лісу нарахували близько 450 поховань, а також одну братську могилу військових. Були поховані цілі родини з дітьми – одразу кілька поколінь, з однаковою датою смерті на табличках. Вони загинули під час авіаударів РФ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тоді розповідав ЗМІ, що знайдені тіла українських військових мали ознаки катувань – у них були зав’язані руки.

– Є місце, де були виявлені тіла українських військовослужбовців. У нас вже є свідчення… Хлопців перед убивством катували: зв’язані руки мотузками за спиною. І, найімовірніше, їх перед цим катували і після цього вбивали впритул, – заявляв Лубінець.

Під час ексгумації в могилах виявили 447 тіл загиблих: 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також 22 українських військовослужбовців. Крім того, були виявлені останки 11 людей, стать яких одразу неможливо було визначити.

Багато тіл були зі слідами катувань та насильницької смерті. У значної кількості загиблих не було кінцівок, були зв’язані руки, мінно-вибухові травми, осколкові поранення, травми голови та грудної клітини, поранені або відсутні геніталії, переломи ребер, колото-різані поранення, наскрізні кульові поранення, мотузки на шиї.

Ексгумація тіл із місця масового поховання в Ізюмі завершилася 23 вересня минулого року.

Для їх ідентифікації призначили судові молекулярно-генетичні експертизи. Криміналісти та слідчі відбирали ДНК у родичів загиблих.

Оскільки тіла лежали в землі тривалий час, взяти в них зразок ДНК було складно, проте слідчі знайшли вихід: відбирали кістковий мозок з деяких кісток.

Станом на середину липня 2023 неідентифікованими залишалися 65 людей з місць масових поховань в Ізюмі.

• Рука з синьо-жовтими браслетами

Після виявлення масового поховання в Ізюмі світ облетіло фото руки вбитої людини з синьо-жовтими браслетами. Тіло було в братській могилі.

Ця фотографія з ексгумації стала символом геноциду, який РФ чинить проти українців за національною ознакою.

Знімок вразив світову спільноту, а українці запустили в соцмережах флешмоб. Користувачі розміщували фото власної руки із браслетом патріотичних кольорів, наголошуючи, що на місці загиблого міг бути кожен із нас. Оскільки агресор вбиває нас лише тому, що ми українці.

Флешмоб підтримали і за кордоном. Публікації часто супроводжувалися хештегом Ізюмська різанина (#IzyumMassacre).

Згодом з’ясувалося, що вбита окупантами людина – це боєць 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Сергій Сова.

Військовослужбовець був родом із Нікополя. Він займався спортом, був чемпіоном України з боксу серед юніорів та кінологом.

Тіло воїна упізнала дружина Оксана за татуюваннями і синьо-жовтими браслетами, які йому подарували діти.

Президент Володимир Зеленський посмертно надав загиблому Сергію Сові звання Героя України.

• Будинок на вулиці Першотравнева

Ще одним символом звірств російських окупантів в Ізюмі став зруйнований житловий будинок за адресою вулиця Першотравнева, 2.

9 березня 2022 року війська РФ завдали авіаудару по цій п’ятиповерхівці. За оцінкою міжнародної неурядової організації Human Rights Watch, обсяг і характер руйнувань може свідчити про те, що окупанти застосували бомбу із серії ФАБ-500.

Вона влучила в середину будинку, обваливши всі п’ять поверхів на підвал, де в той момент перебували десятки людей. Вони намагалися сховатися від російських обстрілів. Підвал став для них братською могилою, вижити вдалося лише кільком людям.

– Великий боєприпас розірвав будівлю навпіл, унаслідок чого утворилася дірка діаметром щонайменше 15 м, – зазначили дослідники Human Rights Watch.

У звіті наголошується, що будинок не міг розглядатися як легітимна воєнна ціль. Там не було жодного українського військового. Удар по п’ятиповерхівці є порушенням законів ведення війни та воєнним злочином РФ.

Унаслідок авіанальоту загинули щонайменше 44 цивільні особи. У звіті Human Rights Watch сказано, що жертв могло бути більше: деякі тіла не вдалося опізнати або вони були поховані до того, як окупанти дозволили розбирати завали на місці трагедії.

Про щонайменше 44 загиблих повідомляли в прокуратурі та Харківській ОВА.

У звіті за 2022 рік Human Rights Watch вже повідомляла про 51 загиблого. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляв про 54 загиблих.

В Офісі генпрокурора Фактам ICTV повідомили, що внаслідок авіаудару по будинку на Першотравневій “загинуло близько 50 осіб, зокрема 7 дітей”.

– Окупанти знали, що б’ють по цивільних, і робили все, щоб жертв серед мирних мешканців було якомога більше, – наголосили у відомстві.

Під час окупації людей ховали в лісі на околиці Ізюма – саме там, де згодом виявили масове поховання. У підвалі багатоповерхівки загинули цілі сім’ї.

Місцевий мешканець Михайло Яцентюк втратив сімох членів родини: дружину, дочку, зятя, трьох онуків і тещу.

Також відомо про загибель чотирьох поколінь однієї родини: п’ятьох дорослих і трьох дітей. Окупанти вбили молоде подружжя Олену та Дмитра Столпакових, а також їхніх дітей. Разом із родиною загинули бабуся та дідусь дітей – батьки Олени, а також її молодша сестра. Серед загиблих була і прабабуся.

Вулицю Першотравневу в Ізюмі перейменували на вулицю Пам’яті, щоб вшанувати загиблих. Біля будинку місцеві мешканці створили меморіал із фотографій жертв авіаудару.

• Катівні окупантів в Ізюмі

Путінські війська облаштували в Ізюмі щонайменше шість катівень: у центрі надання адміністративних послуг, в будівлях СБУ, прокуратури, поліції. Такі дані наводили в Національній поліції після звільнення міста.

Наприклад, відділ поліції рашисти перетворили на свою базу, облаштували там в’язницю та кімнату тортур. Серед інструментів катувань були електричні кабелі. В темних підвальних камерах людей могли утримувати від декілької тижнів до місяців.

Російські окупанти застосовували тортури до українців і на території Ізюмського району. Як встановили в Офісі генпрокурора, 41-річний підполковник із позивним Морячок, який керував військовослужбовцями 30 мотострілкової бригади центрального округу РФ, під час окупації села Піски-Радьківські наказував підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення. Окупанти хотіли отримати дані стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

– Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом, – йдеться у коментарі відомства для Фактів ICTV.

• Інші звірства РФ

Усі ці страшні знахідки в Ізюмі висвітлюють лише частину звірств, які окупанти чинили в місті та довколишніх селах.

Серед інших злочинів – вбивство дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого солдати РФ викрали з дому наприкінці березня 2022-го. Останнє, що прокричав Володимир перед тим, як його вивезли окупанти, було: Слава Україні!

Тіло письменника виявили у масовому похованні на околиці Ізюма.

– Останні його слова, які чули свідки, це Слава Україні! І після цього його більше ніхто не бачив. Уже потім його знайшли вбитим біля дороги поблизу села Капитолівка, біля Ізюма. Тіло пролежало близько місяця. Потім його перепоховали в могилу № 319 на ізюмському кладовищі… Ми виділили ДНК-профіль із тіла загиблого, ми ще не знали, хто це і як він загинув. Потім відібрали ДНК у його батька, співставили, – розповідав начальник слідчого управління харківської поліції Сергій Болвінов.

Крім того, під час окупації в Ізюмі російські війська майже впритул розстріляли авто з мирними людьми. За даними слідства, військова колона РФ 7 березня зайшла в Ізюм. Їм назустріч їхав автомобіль, і окупанти його розстріляли.

Загинули батько із сином та їхній знайомий. За свідченнями місцевих жителів, розстріляний автомобіль перебував на вулиці кілька днів. Потім окупанти танком відтягнули його та скинули з мосту.

А в невеликому селі Діброва поблизу Ізюма окупанти розстріляли батька з сином напередодні деокупації цього населеного пункту.

На якому етапі перебуває розслідування злочинів РФ в Ізюмі

Як повідомили Фактам ICTV в Офісі генпрокурора, за фактом воєнних злочинів РФ в Ізюмі зареєстровано понад 460 кримінальних проваджень за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Ще 1 865 кримінальних проваджень зареєстровано за фактами злочинів, вчинених на території Ізюмського району (за цією ж статтею).

Усі злочини РФ слідчі розділяють на низку категорій:

вбивства цивільного населення;

обстріли цивільної інфраструктури з різних видів озброєння, зокрема пам’яток культури;

катування і тортури мирних мешканців;

крадіжки і пограбування цивільного населення (залякуючи, погрожуючи і застосовуючи фізичне насильство, окупанти відбирали в українців майно).

Зокрема, зареєстровано понад 40 кримінальних проваджень за фактами обстрілів Ізюма та 1 305 – за фактами обстрілів Ізюмського району (ст. 438 КК України).

– Обстріли українських міст, селищ, сіл, вбивства мирних мешканців, знущання, катування – все це задокументовані факти того, що російські військовослужбовці скоювали на окупованих територіях Харківщини, зокрема Ізюмщини. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України, порушення законів та звичаїв війни, тобто це воєнні злочини, – уточнили в Офісі генпрокурора.

Враховуючи велику кількість справ, розслідування перебуває на різних етапах. У частині проваджень все ще триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії, експертизи, встановлюються всі обставини.

В інших – досудове розслідування вже завершено, а обвинувальні акти передано до суду, триває судовий розгляд.

– Загалом кожен воєнний злочин, вчинений російськими окупантами на українській землі, є кричущим і таким, що свідчить про особливу жорстокість військовослужбовців країни-агресора. Вбивати цивільне населення, знищуючи українську ідентичність — це стратегія Кремля, – наголосили в Офісі генпрокурора.

Скільки окупантів отримали підозри та вироки

За фактами злочинів в Ізюмі повідомлено про підозру семи військовослужбовцям РФ. До суду направлено обвинувальний акт стосовно одного окупанта.

По Ізюмському району повідомлено про підозру 19 солдатам РФ, направлено до суду обвинувальні акти щодо 10 осіб.

Крім того, суд уже виніс обвинувальний вирок чотирьом військовослужбовцям ЗС РФ. Як уточнили в Офісі генпрокурора, це двоє найманців приватної військової компанії Редут та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ.

Під час окупації селища Борова Ізюмського району вони катували трьох учасників АТО. Дані про українських військових їм передавав співробітник ФСБ РФ.

Російські найманці викрали чоловіків, надягли їм на руки пластмасові стяжки та мішки на голову. Окупанти утримували військових в ямі на базі відпочинку Світло шахтаря. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Під час суду всі четверо військовослужбовців РФ визнали провину та отримали 11 років позбавлення волі.

Під час розслідувань слідчі знаходять нові докази причетності тих чи інших солдатів РФ до вчинення злочинів на території Ізюма та району.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, їхня ідентифікація складна, але правоохоронні органи вживають всіх можливих заходів, щоб встановити російських воєнних злочинців.

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