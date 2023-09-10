На Таврійському напрямку українські військові просунулися вперед на 1 км – Тарнавський
На Таврійському напрямку українські військові змогли просунутися вперед на понад 1 км.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
Крім того, він заявив, що артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання.
– За останню добу втрати ворога сягнули 226 осіб (безповоротні – 72, поранені – 149, полон – 5), – написав він у Telegram.
Крім того, Тарнавський зауважив, що було знищено 27 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.
До речі, раніше голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.
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