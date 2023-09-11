РФ запустила ударні БпЛА: на Чернігівщині працює ППО

Ввечері 10 вересня на Чернігівщині пролунали вибухи. За попередньою інформацією, спрацювали сили української протиповітряної оборони.

Як відомо, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Shahed-136 у Чернігівській та Сумській областях.

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