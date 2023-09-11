РФ запустила ударні БпЛА: на Чернігівщині працює ППО
Ввечері 10 вересня на Чернігівщині пролунали вибухи. За попередньою інформацією, спрацювали сили української протиповітряної оборони.
Як відомо, російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Shahed-136 у Чернігівській та Сумській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик