У Міноборони розповіли, чого не вистачає ЗСУ для “дуже швидкої” деокупації територій

Збройні сили України спроможні дуже швидко звільнити окуповані росіянами території, втім це ускладнюють усіяні мінами поля, які окупанти встигли встановити, та відсутність паритету у кількості зброї з армією РФ.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, сьогодні українські Збройні сили є прикладом воїнів з дуже високим рівнем професіоналізму та досвідом війни, а дух захисників України залишається таким самим за силою, як і на початку війни.

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Разом із тим, каже Маляр, Україні бракує паритетної з росіянами кількості зброї.

– За наявності хоча б рівної (зброї із супротивником, – Ред.), нам би вдалося дуже швидко звільнити наші території, – каже вона.

Заступниця міністра оборони назвала необхідні умови, за яких можливий успішний і швидкий контрнаступ.

Ганна Маляр каже, що Україна та українці дуже цінують міжнародну допомогу і добре усвідомлюють, що без неї не змогли б звільняти території і перемагати. Водночас окупанти мають сьогодні набагато більше озброєння, ніж Україна. Тому ЗСУ не мають можливості “відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю, скажімо, обстрілів, як це роблять вони”.

Не вистачає ресурсів також і для використання далекобійної зброї, щоб повністю звільнити територію у радіусі тимчасово окупованих територій.

– На жаль, ми щодня потерпаємо від ракетних атак на цивільну та військову інфраструктуру. І ми не можемо на сьогодні на повну закрити небо, – каже Ганна Маляр.

За словами заступниці глави Міноборони, це не дає можливості бути реалізованим наступу ЗСУ так швидко, як хотілось би.

Джерело : Голос Америки

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