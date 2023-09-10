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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Міноборони розповіли, чого не вистачає ЗСУ для “дуже швидкої” деокупації територій

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Збройні сили України спроможні дуже швидко звільнити окуповані росіянами території, втім це ускладнюють усіяні мінами поля, які окупанти встигли встановити, та відсутність паритету у кількості зброї з армією РФ.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, сьогодні українські Збройні сили є прикладом воїнів з дуже високим рівнем професіоналізму та досвідом війни, а дух захисників України залишається таким самим за силою, як і на початку війни.

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Разом із тим, каже Маляр, Україні бракує паритетної з росіянами кількості зброї.

– За наявності хоча б рівної (зброї із супротивником, – Ред.), нам би вдалося дуже швидко звільнити наші території, – каже вона.

Заступниця міністра оборони назвала необхідні умови, за яких можливий успішний і швидкий контрнаступ.

Ганна Маляр каже, що Україна та українці дуже цінують міжнародну допомогу і добре усвідомлюють, що без неї не змогли б звільняти території і перемагати. Водночас окупанти мають сьогодні набагато більше озброєння, ніж Україна. Тому ЗСУ не мають можливості “відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю, скажімо, обстрілів, як це роблять вони”.

Не вистачає ресурсів також і для використання далекобійної зброї, щоб повністю звільнити територію у радіусі тимчасово окупованих територій.

– На жаль, ми щодня потерпаємо від ракетних атак на цивільну та військову інфраструктуру. І ми не можемо на сьогодні на повну закрити небо, – каже Ганна Маляр.

За словами заступниці глави Міноборони, це не дає можливості бути реалізованим наступу ЗСУ так швидко, як хотілось би.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони
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