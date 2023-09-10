Вночі над Києвом було знищено понад 20 безпілотників

У ніч на неділю, 10 вересня, Росія атакувала Київ безпілотниками. Сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів.

Про це повідомляє КМВА.

Зазначено, що БпЛА заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силам ППО вдалось знищити понад 20 безпілотників. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу Shahed.

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Уламки впали в кількох районах столиці. В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Водночас більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію.

– Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю), – йдеться у повідомленні.

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