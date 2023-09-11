Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 11.09.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.
Про це 11 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 11.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик