Карта бойових дій на 11.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це 11 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 11.09.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

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