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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Про це 11 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 11.09.2023

Карта бойових дій 10 вересня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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