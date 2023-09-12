Нєбитов пішов на підвищення. Призначено нового очільника поліції Київщини

Начальник Головного управління Національної поліції у Київській області генерал Андрій Нєбитов заявив, що йде з посади. Замість нього буде Анатолій Щадило.

Про своє звільнення Нєбитов написав у Facebook.

– Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя. Я щиро вдячний кожному, з ким ми пройшли цей шлях, з ким пліч-о-пліч вистояли у найскладніший час повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022 року, — заявив він.

У поліції Київської області повідомили, що Нєбитова призначили заступником голови Нацполіції України. Керівник органу Іван Вигівський подякував йому за роботу та побажав успіхів на новій посаді.

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Нагадаємо, що Нєбитов очолював обласне управління Київської області з 2019 року.

Водночас новим керівником ГУ Нацполіції на Київщині став генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило.

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