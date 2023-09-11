Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону Остіном: про що говорили

У понеділок, 11 вересня, новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Остін привітав Умєрова з призначенням на посаду та запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

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– Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умєровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі, – йдеться у повідомленні Пентагону.

Крім того, міністри обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині 19 вересня.

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