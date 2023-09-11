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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Умєров провів першу розмову з очільником Пентагону Остіном: про що говорили

Ллойд Остін, Рустем Умєров

У понеділок, 11 вересня, новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Остін привітав Умєрова з призначенням на посаду та запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

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– Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умєровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі, – йдеться у повідомленні Пентагону.

Крім того, міністри обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині 19 вересня.

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Війна в Україні, Ллойд Остін, Пентагон, Рустем Умєров
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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