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Валентина Чорна, редакторка стрічки

За три місяці роботи Єдиного реєстру зброї надійшло понад 57 тис. заяв на отримання дозволів – МВС

Вогнепальна зброя
Фото: Depositphotos

З червня в Єдиному реєстрі зброї авторизувалося понад 30 тис. користувачів, а кількість заяв на отримання дозволів перевищила 57 тис.

Про це у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,

– У червні цього року ми запустили Єдиний державний реєстр зброї, яким посилюємо контроль за обігом зброї та суттєво спрощуємо процес її оформлення. За неповні три місяці роботи ми отримали понад 57 тис. заяв на отримання різних видів дозволів. У Єдиному вікні громадянина авторизувалося більш як 30 тис. користувачів, – йдеться у повідомленні.

Клименко наголосив, що МВС України працює системно, щоб кожен українець був захищеним, особливо під час війни та у післявоєнний період.

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– Для цього ми розробили та вже реалізовуємо комплекс проєктів у рамках Безпечного середовища, який є складовою Української доктрини, анонсованої президентом України. Запуск ЄРЗ, чіткий облік зброї та контроль за її обігом є важливою частиною наших безпекових заходів. Кожна одиниця зброї має бути облікованою і зареєстрованою, – додав міністр.

Загалом від 23 червня до реєстру надійшло:

  • 57 272 заяви про дозвіл на зброю;
  • 49 977 рішень було ухвалено про надання відповідних дозволів;
  • 30 093 людей авторизувались в Єдиному вікні громадянина;
  • 9 077 людей скористались чат-ботом.
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Ігор Клименко, Війна в Україні, Зброя, МВС
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