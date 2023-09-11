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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон

За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
Фото: Держприкордонслужба

Цими вихідними на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які намагалися втекти до сусідніх Угорщини та Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

– Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку “слабких місць” на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією, – йдеться у повідомленні.

За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
ДПСУ
За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
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Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба, Закарпаття
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