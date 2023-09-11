За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон

Цими вихідними на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які намагалися втекти до сусідніх Угорщини та Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

– Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку “слабких місць” на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Джерело : Держприкордонслужба

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.