За вихідні на Закарпатті майже 60 чоловіків намагались нелегально перетнути кордон
Цими вихідними на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які намагалися втекти до сусідніх Угорщини та Румунії.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
– Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку “слабких місць” на кордоні. Та закінчився він для усіх затриманням, адмінвідповідальністю та заплямованою репутацією, – йдеться у повідомленні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик