ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на Півдні, просуваються в районі Роботиного і Вербового

Протягом минулого тижня Сили оборони звільнили 1,5 кв. км на Півдні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на Південному фронті триває наступ ЗСУ. Українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку РФ, але “вже подекуди прорвана перша лінія оборони” і “наші війська рухаються далі”.

Зараз дивляться

– Є просування, певні успіхи. За минулий тиждень у нас там 1,5 кв. км звільнено, – сказала Маляр.

Заступниця глави Міноборони зазначила, що під час наступальних дій українські захисники мали успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового.

Раніше стало відомо, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.

Джерело: Military Media Center

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.