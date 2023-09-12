100 млн грн від Cosmolot на дрони: 15 різних підрозділів ЗСУ отримали Punisher

Cosmolot надав 100 млн грн на дрони, перша партія яких вже вирушила на фронт.

Що про нових “пташок” кажуть військові – читайте в матеріалі.

15 різних підрозділів ЗСУ отримали оновлений дрон Punisher або Каратель. Гроші на виготовлення надав український бізнес, зокрема Cosmolot.

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Самі розробники називають його найшвидшим і найтихішим в Україні. Пташка розганяється до 200 км за годину, а максимальна дальність польоту – 45 км.

Ідеолог проєкту виробництва ударного безпілотника Максим Суботін каже, що на партії, яку фінансувала компанія Cosmolot, стоїть комплект модернізації, який робить дрони стійкими до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Військовослужбовець та професійний пілот дронів Андрій перевіряє з’єднання зі станцією керування нового українського ударного безпілотника, який поїде бити окупантів на фронт.

– На літаку необхідно перевірити всі системи. І обов’язково всі керувальні елементи, – каже військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Безпілотник економний, бо багаторазовий. Скидає на голову росіян 2,5 кг вибухівки і повертається. Без такої техніки відвойовувати українські землі надзвичайно складно, зізнаються бійці. А втрати дронів на передовій великі. Військові кажуть, Панішери вже показали себе як максимально точні пташки.

– Він набагато в певних моментах може бути ефективніший за арту, тому що він дуже влучно працює. Вдень, якщо ми робимо кілька вильотів – це кожен раз пошкоджена або знищена вантажівка. А це означає, що вони не підвезуть ні снаряди, ні їдло своїм оцим оркам, – говорить військовослужбовець ЗСУ Ярема.

Поки що це лише перші 15 дронів, які поїхали нищити ворога на фронт. Загалом партія оновлених безпілотників налічуватиме 50 літаків. На їх виготовлення компанія Cosmolot надала 100 млн грн, щоб допомогти нашим бійцям пришвидшити перемогу.

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