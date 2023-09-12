Нервова підготовка: росіяни укріплюються в Токмаку через наближення ЗСУ

Російська Федерація почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, у місті фіксується дедалі більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд.

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Також у тимчасово окупованому Токмаку і районі фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян.

– Окупанти бачать, як Сили оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Токмаку почалася евакуація окупаційної адміністрації. Рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.

28 серпня Збройні сили звільнили село Роботине у Запорізькій області. Це створило плацдарм на шляху до звільнення Токмака і подальшого просування Сил оборони на південь.

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