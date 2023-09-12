Нервова підготовка: росіяни укріплюються в Токмаку через наближення ЗСУ
Російська Федерація почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією від підпілля, у місті фіксується дедалі більше протитанкових їжаків, блокпостів і оборонних споруд.
Також у тимчасово окупованому Токмаку і районі фіксується збільшення кількості особового складу та військової техніки росіян.
– Окупанти бачать, як Сили оборони просуваються вперед і нервово намагаються підготувати свої тили до активних боїв, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Токмаку почалася евакуація окупаційної адміністрації. Рішення пов’язане з наближенням лінії фронту через поступове просування Сил оборони України в рамках контрнаступу.
28 серпня Збройні сили звільнили село Роботине у Запорізькій області. Це створило плацдарм на шляху до звільнення Токмака і подальшого просування Сил оборони на південь.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик