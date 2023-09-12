Німеччина підтримує вимоги України щодо справедливого миру – Шольц

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц закликав світ не ухвалювати рішень, які принесли б у російсько-українську війну лише “уявний” мир.

Про це він заявив у Берліні під час Міжнародної конференції з питань миру спільноти Святого Егідія, пише Deutsche Welle.

– Світ без свободи називається гнобленням, а світ без справедливості — диктатурою, — сказав Олаф Шольц.

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Очільник уряду ФРН додав, що офіційний Берлін повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру, який би поважав принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй та додержувався принципів територіальної цілісності та незалежності.

– Право має перемагати насильство, а не навпаки, — заявив Шольц.

Нагадаємо, перед цим, 11 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибула очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Це вже четверта її поїздка в Україну з початку повномасштабної агресії Росії.

Під час візиту Бербок заявила, що ФРН збільшить гуманітарну допомогу для України, що передбачає €20 млн. Також планується створення вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

Крім того, Бербок заявила, що розширення ЄС є необхідністю через російську військову агресію проти України.

Джерело : Deutsche Welle

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