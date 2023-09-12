Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
Використання засобів радіоелектронної боротьби зіграло вирішальну роль у перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.
Про це розповів очільник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко.
За його думку, саме використання засобів РЕБ не дозволило російським гвинтокрилам десантуватися в районі Гостомеля.
– Вони декілька разів виходили з території аеропорту, поверталися, виходили знову на Київське водосховище, заходили назад. Можливо, були ще якісь причини, але це ознака впливу засобів РЕБ, – наголосив Павленко.
Полковник розповів, що в перші дні війни вдалося зберегти мобільний зв’язок та інтернет завдяки тому, що в Україні існує багато різних провайдерів.
– В Україні за рахунок відкритості й дерегуляції в цьому напрямку існує багато різних провайдерів, але все це одна мережа. Якщо перебили великий кабель в одному місці, все одно з’являться інші канали. Бо ІР-трафік побудований так, що він дозволяє самоорганізовуватися. Думаю, це основна причина того, що в перші дні вторгнення вдалося зберегти зв’язок, – сказав він.
Також Павленко відзначив згуртованість нації, оскільки “оператори не сварилися між собою, не шукали особистих інтересів, а просто забезпечували функціонування системи”.
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