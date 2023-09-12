Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Які речі заборонено перевозити через кордон: повний список
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ

Радіоелектронна розвідка, воєнний радар
Фото: Depositphotos

Використання засобів радіоелектронної боротьби зіграло вирішальну роль у перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Про це розповів очільник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко.

За його думку, саме використання засобів РЕБ не дозволило російським гвинтокрилам десантуватися в районі Гостомеля.

Зараз дивляться

– Вони декілька разів виходили з території аеропорту, поверталися, виходили знову на Київське водосховище, заходили назад. Можливо, були ще якісь причини, але це ознака впливу засобів РЕБ, – наголосив Павленко.

Полковник розповів, що в перші дні війни вдалося зберегти мобільний зв’язок та інтернет завдяки тому, що в Україні існує багато різних провайдерів.

– В Україні за рахунок відкритості й дерегуляції в цьому напрямку існує багато різних провайдерів, але все це одна мережа. Якщо перебили великий кабель в одному місці, все одно з’являться інші канали. Бо ІР-трафік побудований так, що він дозволяє самоорганізовуватися. Думаю, це основна причина того, що в перші дні вторгнення вдалося зберегти зв’язок, – сказав він.

Також Павленко відзначив згуртованість нації, оскільки “оператори не сварилися між собою, не шукали особистих інтересів, а просто забезпечували функціонування системи”.

Читайте також
За раз фіксуємо в повітрі до 300 дронів на деяких ділянках фронту – очільник управління РЕБ
дрон зсу

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У ПАРЄ визнали РФ диктатурою. Чи матиме це наслідки для агресора
кремль
Винищувачі Gripen для України: Швеція розгляне можливість надання літаків
винищувач jas 39 gripen
На Куп’янському напрямку прикордонники вдарили по сховищу з БК окупантів
Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
РФ перекидає на фронт резерви з глибокого тилу – Military Media Center
російські окупанти
ВМС про повернення “вишок Бойка”: У цю зону понад рік боялися заходити кораблі РФ
Вишки Бойка - операція ГУР

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (11.09.2023)
Полковник Павленко розповів, коли засоби РЕБ зіграли вирішальну роль у війні проти РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь