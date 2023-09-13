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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Протягом двох тижнів: Зеленський доручив врегулювати питання “обмежено придатних”

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський протягом двох тижнів доручив врегулювати питання терміну “обмежено придатних” для мобілізації.

Про це свідчить відповідний указ глави нашої держави.

– Кабінету Міністрів України забезпечити: у двотижневий строк – опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення у встановленому порядку проектів відповідних нормативно-правових актів, – йдеться у рішенні РНБО Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Чиновникам потрібно підготувати та внести у встановленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів.

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Нагадаємо, що раніше уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання “обмежено придатний”.

30 серпня відбулося засідання РНБО, на якому постановили, що в Україні мають перевірити усі довідки про інвалідність і непридатність до військової служби з 24 лютого 2022 року.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, мобілізація, РНБО
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