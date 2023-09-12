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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія перед 2014 роком переманювала українських фахівців з розробки РЕБ – полковник Павленко

Росія перед 2014 роком переманювала українських фахівців з розробки РЕБ – полковник Павленко
Фото: Depositphotos

Росіяни готувалися до війни давно і системно. Зокрема, переманювали українських фахівців, які володіли даними про новітні з точки зору радіоелектроніки технології.

Про це розповів очільник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу ЗСУ, полковник Іван Павленко.

– До 2014 року дуже багато фахівців виїхали з України. В Україні є підприємство, яке виробляє засоби супутникової навігації, звідти виїхала велика кількість фахівців. Тоді ж не було розуміння, що буде війна. Просто їм пропонували набагато кращі умови в Росії. Сім’ї, робота, контракти – все це було гарантовано. І ці люди просто виїжджали, а потім почалася війна, – сказав він.

За словами Павленка, станом на сьогодні не можна говорити про кількісний паритет українських і російських засобів РЕБ.

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Він наголосив, що розвиток нашої системи радіоелектронної боротьби відбувається дуже швидко.

– Чисельність ворога достатньо велика, і велика кількість ментально хворих людей працює на ворожий військово-промисловий комплекс. На жаль, багато засобів у них. Але по якості, скажу однозначно, ми маємо більш технологічне обладнання. На рівні сухопутних військ наші засоби є достатньо технологічними і в більшості випадків кращими, – запевнив військовий.

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Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Російська агресія
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