Росіяни вивели у Чорне море 17 кораблів, серед них носій Калібрів

Росіяни збільшили корабельне угруповання у Чорному морі до 17 одиниць. Зокрема, агресор вивів ракетоносій, здатний нести ракети Калібр.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Зокрема, загарбники вивели на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту Буян-М, що може переносити на борту до 8 ракет Калібр.

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Сили оборони Півдня наголошують, що рівень ракетної загрози залишається високим.

Крім того, залишається системною активність тактичної авіації.

– Ворог тероризує цивільне судноплавство, скидаючи керовані авіабомби в напрямку (острова, – Ред.) Зміїного, – повідомили в Об’єднаному командуванні Південь.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, о 18:20 у південних та східних областях України оголосили тривогу.

Згодом ворог ударив балістичною ракетою по Запоріжжю.

Також вибухи було чути в Дніпропетровській області.

Крім того, близько 12:27 по Запорізькому району вдарила російська ракета.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони РФ

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