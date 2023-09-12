Спецоперація готувалася тривалий час – Юсов про повернення “вишок Бойка”

Повернення під контроль України так званих вишок Бойка у Чорному морі, які були окуповані РФ ще в 2015 році, – “це надзвичайно складна спецоперація, яка готувалася тривалий час і реалізовувалася спецпідрозділами ГУР МОУ”.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Колись про це можливо знімуть цікаві фільми в Голлівуді та напишуть книги, але наразі факт залишається фактом. Ще низка об’єктів не може бути використана окупантами з метою стеження за нашими військовими підрозділами, – наголосив розвідник.

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За його словами, тепер Україна як законний власник може їх використовувати на свій розсуд, зокрема йдеться про підсилення заходів, пов’язаних з cилами безпеки та оборони.

Напередодні українська розвідка повідомила про успішну операцію, внаслідок якої повернуто “вишки Бойка” – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму, які РФ захопила ще в 2015 році.

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