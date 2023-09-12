Спецоперація готувалася тривалий час – Юсов про повернення “вишок Бойка”
Повернення під контроль України так званих вишок Бойка у Чорному морі, які були окуповані РФ ще в 2015 році, – “це надзвичайно складна спецоперація, яка готувалася тривалий час і реалізовувалася спецпідрозділами ГУР МОУ”.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Колись про це можливо знімуть цікаві фільми в Голлівуді та напишуть книги, але наразі факт залишається фактом. Ще низка об’єктів не може бути використана окупантами з метою стеження за нашими військовими підрозділами, – наголосив розвідник.
За його словами, тепер Україна як законний власник може їх використовувати на свій розсуд, зокрема йдеться про підсилення заходів, пов’язаних з cилами безпеки та оборони.
Напередодні українська розвідка повідомила про успішну операцію, внаслідок якої повернуто “вишки Бойка” – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, розташовані в Чорному морі, поблизу берегів тимчасово окупованого Криму, які РФ захопила ще в 2015 році.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик