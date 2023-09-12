Ситуація постійно змінюється: що відбувається в районі Опитного на Донеччині
У районі селища Опитне поблизу Авдіївки Донецької області триває планова бойова робота, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Тактична ситуація постійно змінюється, і вже про конкретні успіхи ми повідомимо у свій час, – додав він.
За його словами, на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, тут окупанти підтягують свої резерви, а також не полишають спроб штурму позицій Сил оборони на правому фланзі.
– Також окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону на Донеччині. Зокрема, в районах Авдіївки, Мар’янки та південніше Новомихайлівки. Українські захисники мали успіх на південь та південний схід від Роботиного, просунулися там від 300 до 500 м на різних ділянках, – уточнив Штупун.
Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне Донецької області.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик