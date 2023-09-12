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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ситуація постійно змінюється: що відбувається в районі Опитного на Донеччині

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

У районі селища Опитне поблизу Авдіївки Донецької області триває планова бойова робота, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Тактична ситуація постійно змінюється, і вже про конкретні успіхи ми повідомимо у свій час, – додав він.

За його словами, на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, тут окупанти підтягують свої резерви, а також не полишають спроб штурму позицій Сил оборони на правому фланзі.

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– Також окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону на Донеччині. Зокрема, в районах Авдіївки, Мар’янки та південніше Новомихайлівки. Українські захисники мали успіх на південь та південний схід від Роботиного, просунулися там від 300 до 500 м на різних ділянках, – уточнив Штупун.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне Донецької області.

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Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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