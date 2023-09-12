У Грузії встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському

У столиці Грузії Тбілісі встановили пам’ятник українському воїну Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за гасло Слава Україні.

Фото скульптури у Facebook оприлюднила Юлія Овчаренко.

Пам’ятник встановили на приватній території Інституту трансплантації волосся з ініціативи засновника лікарні Акакія Цілосані.

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Український захисник на скульптурі зображений у військовій формі з цигаркою в зубах, а на постаменті написано: Герою Слава!

Нагадаємо, Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.

З кінця грудня 2022-го вважався зниклим безвісти поблизу Красної Гори Донецької області. За наявними даними, його вбили 30 грудня.

У березні у мережі оприлюднили відео, як російські окупанти розстрілюють українського воїна. Чоловік без зброї стояв перед ними, дивився у вічі та сказав гасло Слава Україні.

Президент Володимир Зеленський 12 березня присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.

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