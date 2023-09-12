У Грузії встановили пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському
У столиці Грузії Тбілісі встановили пам’ятник українському воїну Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за гасло Слава Україні.
Фото скульптури у Facebook оприлюднила Юлія Овчаренко.
Пам’ятник встановили на приватній території Інституту трансплантації волосся з ініціативи засновника лікарні Акакія Цілосані.
Український захисник на скульптурі зображений у військовій формі з цигаркою в зубах, а на постаменті написано: Герою Слава!
Нагадаємо, Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.
З кінця грудня 2022-го вважався зниклим безвісти поблизу Красної Гори Донецької області. За наявними даними, його вбили 30 грудня.
У березні у мережі оприлюднили відео, як російські окупанти розстрілюють українського воїна. Чоловік без зброї стояв перед ними, дивився у вічі та сказав гасло Слава Україні.
Президент Володимир Зеленський 12 березня присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.
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