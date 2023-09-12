В ООН назвали кількість цивільних жертв від початку війни в Україні
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 9,6 тис. цивільних, ще понад 17,5 тис. людей отримали різні поранення.
Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Зокрема, з 1 до 10 вересня 2023 року Управління зафіксувало 292 жертви серед цивільного населення в Україні:
- 55 убитих (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчина, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома).
- 237 поранених (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопців, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких поки невідома).
Всього від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало щонайменше 9 614 загиблих і 17 535 поранених – всього 27 149 осіб.
Зокрема:
- 21 941 особа (7 481 вбитий і 14 460 поранених) на території, підконтрольній Україні. У Донецькій і Луганській областях: 10 545 осіб (4 262 загиблих і 6 283 поранених); в інших регіонах: 11 396 втрат (3 219 загиблих і 8 177 поранених).
- 5 208 осіб (2 133 загиблих та 3 075 поранених) на тимчасово окупованій території. У Донецькій і Луганській областях: 3 581 особа (794 загиблих і 2 787 поранених); в інших регіонах: 1 627 втрат (1 339 загиблих і 288 поранених).
В ООН наголошують, що реальна кількість загиблих є значно вищою, адже отримати перевірену інформацію з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, дуже часто не вдається. До того ж інформація з деяких населених пунктів приходить зі значним запізненням, наприклад, з Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька тощо.
Фото: United Nations in Ukraine
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик