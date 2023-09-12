В ООН назвали кількість цивільних жертв від початку війни в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 9,6 тис. цивільних, ще понад 17,5 тис. людей отримали різні поранення.

Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Зокрема, з 1 до 10 вересня 2023 року Управління зафіксувало 292 жертви серед цивільного населення в Україні:

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55 убитих (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчина, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома).

237 поранених (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопців, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких поки невідома).

Всього від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало щонайменше 9 614 загиблих і 17 535 поранених – всього 27 149 осіб.

Зокрема:

21 941 особа (7 481 вбитий і 14 460 поранених) на території, підконтрольній Україні. У Донецькій і Луганській областях: 10 545 осіб (4 262 загиблих і 6 283 поранених); в інших регіонах: 11 396 втрат (3 219 загиблих і 8 177 поранених).

5 208 осіб (2 133 загиблих та 3 075 поранених) на тимчасово окупованій території. У Донецькій і Луганській областях: 3 581 особа (794 загиблих і 2 787 поранених); в інших регіонах: 1 627 втрат (1 339 загиблих і 288 поранених).

В ООН наголошують, що реальна кількість загиблих є значно вищою, адже отримати перевірену інформацію з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, дуже часто не вдається. До того ж інформація з деяких населених пунктів приходить зі значним запізненням, наприклад, з Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька тощо.

Фото: United Nations in Ukraine

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