Вже у вересні має бути законопроєкт з негайним відкриттям реєстру декларацій – Зеленський

Українські депутати мають наново переголосувати законопроєкт про електронні декларації, де доступ до реєстру декларацій має стати відкритим.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 12 вересня.

Він почав зі звіту за день, згадавши про діяльність українського парламенту.

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– Перше – закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути, – сказав він.

Також Володимир Зеленський прокоментував законопроект щодо ПЕПів – політично значущих персон. ПЕП (англ. PEP) це – термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб. Ці особи можуть бути мати підвищений ризик з точки зору фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення.

За словами глави держави, питання цього законопроєкту стосується не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів України із Євросоюзом щодо вступу.

– Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що перед усіма іншими нарадами цього дня мав Військовий кабінет, коло учасників якого назвав “особливим”.

– Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни, – сказав президент.

Український лідер також відзначив вагоме рішення з боку уряду Данії, яка надала Україні найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет.

– Обсяг цього нового пакету – понад $800 млн. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього, – сказав він.

Глава держави також прокоментував свою розмову зі студентами університетів Нідерландів.

– Це був широкий формат – кілька університетів. Доволі політичні були питання. Справді хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир усій нашій землі, усім нашим людям без винятку. Я вдячний Нідерландам – і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане Прем’єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України й за віру в Україну, у наших людей, – сказав він.

Наприкінці звернення президент Зеленський прокоментував діяльність українських військових.

Серед іншого глава держави подякував усім воїнам 95-ї окремої бригади ДШВ. Окремо президент відзначив 3-тю штурмову. Дякую також прозвучало в бік Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції “Лють”.

– Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії, – сказав він.

Також президент відзначив 46-ту ОАеБр та 47-му ОМБр за їх рух уперед, а бійцям 72-ї ОМБр та 79 бригади подякував за надзвичайно міцний захист позицій.

Особливо президент відзначив спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках.

Джерело : Офіс президента

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