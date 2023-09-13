Вже у вересні має бути законопроєкт з негайним відкриттям реєстру декларацій – Зеленський
Українські депутати мають наново переголосувати законопроєкт про електронні декларації, де доступ до реєстру декларацій має стати відкритим.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 12 вересня.
Він почав зі звіту за день, згадавши про діяльність українського парламенту.
– Перше – закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути, – сказав він.
Також Володимир Зеленський прокоментував законопроект щодо ПЕПів – політично значущих персон. ПЕП (англ. PEP) це – термін, який використовується для опису осіб, які займають або займали високі посади в уряді або державних органах, а також їхніх родичів чи близьких асоційованих осіб. Ці особи можуть бути мати підвищений ризик з точки зору фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, корупція і незаконне збагачення.
За словами глави держави, питання цього законопроєкту стосується не лише політичної відповідальності парламенту, а й переговорів України із Євросоюзом щодо вступу.
– Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок, – сказав він.
Володимир Зеленський додав, що перед усіма іншими нарадами цього дня мав Військовий кабінет, коло учасників якого назвав “особливим”.
– Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни, – сказав президент.
Український лідер також відзначив вагоме рішення з боку уряду Данії, яка надала Україні найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет.
– Обсяг цього нового пакету – понад $800 млн. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього, – сказав він.
Глава держави також прокоментував свою розмову зі студентами університетів Нідерландів.
– Це був широкий формат – кілька університетів. Доволі політичні були питання. Справді хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир усій нашій землі, усім нашим людям без винятку. Я вдячний Нідерландам – і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане Прем’єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України й за віру в Україну, у наших людей, – сказав він.
Наприкінці звернення президент Зеленський прокоментував діяльність українських військових.
Серед іншого глава держави подякував усім воїнам 95-ї окремої бригади ДШВ. Окремо президент відзначив 3-тю штурмову. Дякую також прозвучало в бік Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції “Лють”.
– Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії, – сказав він.
Також президент відзначив 46-ту ОАеБр та 47-му ОМБр за їх рух уперед, а бійцям 72-ї ОМБр та 79 бригади подякував за надзвичайно міцний захист позицій.
Особливо президент відзначив спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик